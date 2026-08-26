Американский президент Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф посещал Москву из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана.

«Ничего из вышесказанного», — заявил глава Белого дома в интервью радиоведущему Гленну Беку, комментируя подобные слухи. По его словам, визит носил отчасти рутинный характер.

Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты с Рэтклиффом в Москве шли по линии спецслужб. Никаких контактов с Кремлем у Рэтклиффа не было, уточнил Песков. По его словам, преждевременно говорить о каком бы то ни было влиянии контактов Рэтклиффа со спецслужбами России на вывод из кризиса отношений Москвы и Вашингтона. Вместе с тем Песков подчеркнул, что сами по себе контакты по линии специальных служб — это «позитивное явление, позитивный процесс».