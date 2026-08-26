В северной части Каспийского моря из-за ухода воды начали появляться новые участки суши. Об этом сообщил основатель казахстанской туристической компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

Одним из таких новообразованных участков Мухашов называет остров Рыбачий. «Новый остров находится примерно в 500 м к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 км от села Баутино (Мангистауская область Казахстана — прим. ТАСС)», — утверждает он.

Как он рассказал местному порталу Lada.kz, в прибрежных водах таких островов обитают рыбы и птицы, а на суше встречаются волки, дикие кабаны и барсуки.

По словам Мухашова, остров уже удалось посетить, его территория отличается «удивительной и живописной природой». Кадрами с видом на остров с высоты птичьего полета директор туристической компании поделился в своих в социальных сетях.

При этом, когда именно появился остров Рыбачий, доподлинно неизвестно. В 2025 году Институт океанологии им. П. П. Ширшова (ИО) РАН сообщил ТАСС, что российские ученые в ходе экспедиции на севере Каспийского моря подтвердили появление нового острова в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный, образованного из-за падения уровня моря. Тогда ученые только подбирали название новому острову.