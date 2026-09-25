Представляющий Азербайджан фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занял десятое место на этапе Гран-при ISU в Батуми.

Плющенко получил за прокат 119,48 балла. Итоговая сумма за две программы составила 181,97. Победу одержал представитель Швейцарии Эан Вайлер с результатом 221,72 балла. Серебро завоевал японец Хаято Окадзаки (217,27). Бронзовая медаль у еще одного представителя Японии — Сэна Такахаси (214,87).

Ранее Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре, тот турнир стал для него первым международным соревнованием.

Александру Плющенко 13 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе с отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии «Ангелы Плющенко».