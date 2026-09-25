Азербайджанские спортсмены по спортивной акробатике вышли в финал чемпионата мира, который проходит в итальянском Пезаро.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в первый день квалификации женская группа, ранее завоевавшая «золото» Кубка мира, набрала 28,330 балла в темповой программе и вышла в финал с первого места.

Пара в составе Мурада Рафиева и Даниэля Аббасова, являющаяся серебряным призером Всемирных игр, получила 28,550 балла в балансовой программе. Спортсмены завершили предварительный этап на третьей позиции и также пробились в финал.

Тандем Сеймура Джафарова и Расула Сеидли набрал 26,200 балла в темповой программе и 51,850 балла в комбинированной, также обеспечив себе место в решающем раунде.