Муниципальная компания «Тбилсервис Групп», отвечающая за чистоту на улицах грузинской столицы, пополнила свой автопарк 40 новыми спецмашинами. Технику сегодня презентовал мэр Тбилиси Каха Каладзе, пришедший на мероприятие в оранжево-синей спецовке сотрудника клининговой службы.

В пресс-службе мэрии детали закупки уточнять не стали, но судя по кадрам с презентации, речь идет об очередных мусоровозах Ford — таких же, что ежедневно курсируют по городским районам.

Власти отмечают, что за последние полтора года парк уборочной техники обновили 60 машинами. Контракты с компаниями GT Group и Tegeta обошлись бюджету в 23 млн лари. На очереди — еще одна партия спецтранспорта за 3 млн лари: два спецавтомобиля марки Sagmoto уже доставили в Грузию, а пять машин Ford прибудут к 2027 году.

Надев форму, Каладзе подчеркнул, что удерживать планку чистоты в растущем мегаполисе с постоянным потоком туристов исключительно силами дворников уже не получится.

«Тбилиси растет и развивается: появляются новые районы, увеличивается население и число гостей. Поддерживать порядок только человеческим ресурсом невозможно — нужна современная и исправная техника, работающая без сбоев. Чистота — это часть культуры Тбилиси», — заявил Каладзе, поблагодарив работников службы за ежедневный труд. (newsgeorgia)