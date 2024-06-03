Организации, которые вопреки нормам принятого в Грузии закона об иноагентах откажутся от регистрации в соответствующем реестре, будут штрафовать.

Об этом 3 июня заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Если и после наложения штрафа те или иные организации продолжат нарушать закон, их счета могут быть арестованы, сказал политик.

«Если организации не подчинятся, это повлечёт финансовые штрафы, а затем произойдёт арест их счетов, после чего они не смогут функционировать. Если ты делаешь доброе дело и у тебя нет недоброжелательных целей, тогда в чем проблема заполнения декларации?» — сказал генсек правящей партии.

У властей Грузии есть основания подозревать, что некоторые организации именно за счёт средств, получаемых из-за рубежа, пытались реализовать в стране революционный сценарий, добавил Каладзе.