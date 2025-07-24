Мэрия Тбилиси запустила новую службу – мотоинспекцию, которая займется контролем за урбанистическим порядком, санитарным состоянием и уровнем шума столице.

«Мотоинспекция оборудована трициклами европейского стандарта, специальной экипировкой и современными технологиями. Сотрудники прошли необходимую подготовку», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, целью проекта является обеспечение оперативного реагирования на административные и строительные правонарушения, а также контроль за внешним обликом города. В рамках инициативы мэрия закупила 20 единиц спецтехники.

Мотоинспекторы будут работать в центральных районах Тбилиси – исторических и туристических зонах, – где особенно остро стоит вопрос урбанистического регулирования, подчеркнули в муниципалитете. (newsgeorgia)