Оппозиция Грузии своими заявлениями о «множестве сюрпризов» на местных выборах пытается нарушить стабильность в стране.

Об этом сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на заявление члена Национального движения Сопо Джапаридзе.

«На все незаконные действия последует жесткая реакция со стороны соответствующих органов», — сказал Каладзе.

Мэр Тбилиси добавил, что правительство уверено в своей победе на предстоящих 4 октября выборах. «Они достаточно важны, и я уверен, что с поддержкой грузинского народа мы одержим победу во всех муниципалитетах», — добавил он.