Последнее заявление Грузинского патриархата в связи с расположенным на территории Азербайджана храмом Кюрмюк противоречит духу дружественных, партнерских и добрососедских отношений, существующих между двумя странами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это отражено в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с заявлением Грузинского патриархата относительно расположенного на территории нашей страны храма Кюрмюк.

В заявлении также отмечается: «Представление географических и исторических топонимов, расположенных на территории Азербайджана, под другими названиями является неприемлемым.

Азербайджан всегда с уважением относился к территориальной целостности и суверенитету Грузии. В то же время, такое же отношение грузинской стороны к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана является важной основой сложившихся между двумя странами отношений стратегического партнерства.

Именно с этой точки зрения непонятен подход Грузинского патриархата к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, содержащий территориальные претензии.

Важно, чтобы религиозные организации воздерживались от подходов, способных нанести ущерб историческим отношениям дружбы и добрососедства, которые на протяжении веков складывались между народами Азербайджана и Грузии.

В связи с этим не рекомендуется, чтобы Грузинский патриархат повторял известные подходы Армянской церкви и следовал ее примеру.

Все исторические, культурные и религиозные памятники, существующие на территории Азербайджана, являются неотъемлемой частью национального наследия азербайджанского народа и Азербайджанского государства».