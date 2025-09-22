Муниципалитет Иерусалима обратился в суд с требованием конфисковать имущество, принадлежащее Армянскому Патриархату, об этом сообщается на странице патриархии в соцсети X.

Причиной иска названа многолетняя неуплата налогов. Судебное заседание назначено на 29 сентября.

Израильская сторона подчёркивает, что речь идёт не о культовых зданиях, а о коммерческих объектах — гостиницах и магазинах, находящихся в собственности религиозных организаций. Эти объекты, как и любая другая коммерческая недвижимость, подлежат муниципальному налогообложению.

С юридической точки зрения возможна не полная конфискация, а арест и закрытие коммерческих объектов до момента полного погашения задолженности.