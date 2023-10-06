В ночь на 6 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 25 из 33 ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.