В ночь на 6 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 25 из 33 ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что российские войска атаковали ударными беспилотниками из мыса Чауда (Крым).
Всего зафиксированы пуски 33 «Шахедов», следовавших несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.
Силами ПВО удалось уничтожить 25 дронов-камикадзе, в том числе в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.
К отражению воздушной атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.