За последние пять суток россияне выпустили по Украине не менее 500 ракет и дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

По словам главы государства, во время разговора он рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов.

«За пять последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов. Спасибо за существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинской ПВО, в частности радарами, передовыми противодроновыми системами и ракетами», — отметил Зеленский.

Также он отметил, что вместе с Сунаком они обсудили продолжение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнейшем усилении ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ.

«Отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках Вильнюсской декларации стран «Большой семерки». Должны как можно быстрее ее финализировать. Также скоординировали позиции по украинской формуле мира накануне четвертой встречи советников в Давосе и обсудили подготовку к глобальному саммиту мира на уровне лидеров и совместную работу над конкретными пунктами Формулы мира», — добавил президент. (УНИАН)