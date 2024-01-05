КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в сторону островов Южной Кореи.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В результате «провокации» КНДР гражданские и военные Южной Кореи не пострадали

Военные Южной Кореи принимают меры в ответ на «провокацию» КНДР.

Ранее жители находящегося под контролем Южной Кореи острова Ёнпхёндо, который в 2010 году подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР, получили приказ о немедленной эвакуации в свете «возможной провокации» со стороны Пхеньяна.