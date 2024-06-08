КНДР снова запустила шары с мусором на территорию Республики Корея. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Пхеньян запускал шары с 28 мая по 2 июня в ответ на распространение Южной Кореей листовок с пропагандой (один из шаров упал на крышу посольства Японии). На время КНДР приостановила запуск (за шесть дней Сеул получил не менее 15 тонн мусора), но обещала, что начнет снова, если сосед продолжит заброс листовок, сообщает ТАСС.