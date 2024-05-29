Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров через границу в Южную Корею. В шарах был различный мусор пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.

Как передает #, об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов ВС страны (JCS).

По данным военных, шары начали запускать вчера, 28 мая, вечером. После пересечения границы объекты падали в разных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Шары собрали для детального анализа, уточнил представитель JCS.

«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы призываем КНДР немедленно прекратить свои бесчеловечные действия», — добавили в штабе. JCS пообещал совместно с полицией и правительством разработать меры безопасности для подобных случаев.

Власти Северной Кореи на прошлой неделе предупредили о планах разбросать кучи макулатуры и грязи над приграничными районами в ответ на отправку листовок Южной Кореей. Еще в 2023 году КНДР утверждала, что листовки и другие предметы, которые бросали с воздушных шаров, запущенных из Южной Кореи, были заражены коронавирусом, что якобы привело к его распространению в республике.