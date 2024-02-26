В Институте истории Национальной академии наук Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида. На мероприятии с композицией на тему Ходжалы выступил коллектив детского театра-студии «Günay» Бакинского Детского и Молодёжного театра. Участники мероприятия совместно с талантливыми юными актерами театра почтили память жертв этого чудовищного события в современной истории Азербайджана.

В мероприятии приняли активное участие Айлин Рустамли, Тунджай Гамидли, Маниса Багирова, Азиз Магеррамли, Теймур Нуруллазаде, Огтай Худиев, Рена Гусейнова и Аиша Бахшиева, которые представили трогательные сценки. В мероприятии приняла участие Марина Коломазова, которая прочитала свои стихи, посвященные Ходжалинскому геноциду.

Руководителю коллектива Ларисе Тарусовой и участникам детского театра «Günay» были вручены Грамоты благодарности.

Отметим, что одна из участниц Айлин Рустамли является дочерью покойного журналиста издания # и сотрудника Института истории Рашада Рустамова. Сотрудники института показали Айлин место работы ее отца и сделали с ней памятное фото.