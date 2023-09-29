Автопроизводитель Bentley, британская компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса «люкс», и ее подразделение Mulliner выпустили трехколесный велосипед для детей.

Согласно данным, он будет стоить 595 фунтов (около 1 200 манатов — ред.). Отмечается, что велосипед получил множество опций и роскошную отделку. Сиденье способно адаптироваться под ребенка, делая посадку более удобной.

Кроме того, велосипед получил центральные колпаки колесных дисков, которые самостоятельно выравниваются, чтобы логотип Bentley всегда оставался неподвижным. На передней части рамы тоже имеется хромированный логотип бренда. Также велосипед можно заказать с индивидуальным цветом рамы и сиденья.