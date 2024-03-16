Компания Bentley и шотландская винокурня Macallan выпустили виски в горизонтальной бутылке, выполненной из тех же материалов, что используются при производстве автомобилей бренда. Об этом пишет Hypebeast.

Для изготовления тары использовались медь, алюминий, стекло, дерево, натуральная кожа — «шесть столпов» качества Macallan. Так, бутылку обрамляет алюминиевый элемент и вырезанная на заказ фигура из шпона ореха Bentley Crown Cut. Ее обтянули обтянули коричневой кожей с рамкой из меди.

В самой бутылке, выполненной из стекла, находится лимитированная партия виски Horizon с нотами сухофруктов, специй и дуба. Горизонтальное расположение тары напоминает силуэтом автомобили Bentley. В винокурне отметили, что Macallan Horizon — самый сложный их проект.