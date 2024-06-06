Один из самых успешных футболистов современности, аргентинец Лионель Месси запустил собственный бренд спортивных напитков.

Как передает #, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации, напитки Mas+ будут созданы в партнерстве с компанией Mark Anthony Brands – четвертым по величине пивным брендом в США и лидером в категории алкогольных коктейлей.

Напиток будет выпускаться в четырех вкусах, названия некоторых из них связаны с различными моментами карьеры 36-летнего аргентинца. В частности, вкус Miami Punch является отсылкой к действующему клубу футболиста «Интер Майами», а название Orange d’Or – к его рекордным восьми «Золотым мячам».

«Чтобы достичь своих целей, мне сначала нужно было осознать, насколько важно следить за здоровьем. Я потратил долгое время на поиски, но так и не смог найти напиток с подходящими мне вкусами и ингредиентами, – рассказывает Месси. – Поэтому я решил создать свой собственный напиток, который будет выпускаться в моих любимых вкусах, содержать сбалансированное количество электролитов и идеально подходить для моей семьи и друзей».

Впервые напиток появится в продаже в Майами 13 июня, в июле станет доступен для покупки на веб-сайте бренда, а в августе – во всех супермаркетах США. Глобальный запуск продукта запланирован на конец 2024 года.

По мнению экспертов, у Mas+ есть хорошая возможность закрепиться на крупном рынке Латинской Америки. Во-первых, потому что Месси родом из Аргентины, где он имеет особенно преданную фан-базу, а во-вторых, потому что один из крупнейших игроков индустрии – Prime – еще не представлен в данном регионе.

В 2023 году аргентинец занял второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes с общим доходом в 130 млн долларов. Базовая зарплата Месси в «Интер Майами» составляет 12 млн долларов, еще 20,4 млн долларов игрок получает в качестве гарантированной компенсации.