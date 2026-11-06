Федеральные агенты задержали 82-летнего Томаса Маркла 6 ноября недалеко от Тампы во Флориде, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. По данным Daily Mail и New York Post, сотрудники ФБР задержали его в учреждении по уходу за пожилыми.

Обвинение в США касается материалов из двух складских боксов в районе Лос-Анджелеса, которые Маркл арендовал с 2008 года. При обысках агенты изъяли около 78 предметов, в том числе слайды, фотонегативы и книги. Следователи полагают, что среди изъятого есть изображения сексуализированного насилия над детьми. Обстоятельства обысков ФБР изложило в материалах, поданных в суд.

На склады следователи вышли после сообщений о находке на Филиппинах. В октябре Томас Маркл-младший рассказал таблоиду The Sun, что обнаружил материалы в коробках, когда разбирал вещи отца в его бывшем доме в городе Себу. Филиппинским властям передали четыре коробки, в которых, среди прочего, были компьютеры, телефоны, жесткие диски и видеокассеты.

Министр внутренних дел Филиппин Джонвик Ремулья сообщил, что на переданных носителях нашли около 7500 фотографий и одно видео с несовершеннолетними. Некоторым детям на вид было 10–11 лет. Следователи выясняют, кому принадлежали устройства и кто мог быть причастен к хранению материалов. В рамках расследования полиция также проверяет возможную причастность Маркла-младшего.

Томас Маркл-старший отверг обвинения и назвал их ложью. Его дочь Саманта выступила в защиту отца и заявила, что считает историю подстроенной, пишет Hindustan Times со ссылкой на Daily Mail.

Меган Маркл ранее рассказала, что еще в 2018 году в лондонскую полицию поступило письмо с обвинениями в адрес ее отца. По ее словам, тогда ее заверили, что сведения проверяют. Она решила держаться от отца на расстоянии и не допускать его общения с ее детьми.

Томас Маркл работал художником по свету на американском телевидении и дважды получал дневную премию «Эмми» за работу над сериалом «Главный госпиталь». Он не присутствовал на свадьбе Меган и принца Гарри в 2018 году. В 2020 году супруги сложили с себя официальные королевские обязанности. (svoboda.org)