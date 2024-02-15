Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл впервые вместе вышли на публику после новости о болезни короля Карла III. Фотографии супругов опубликованы на сайте Daily Mail.

Герцоги Сассекские провели День святого Валентина на горнолыжном курорте Уистлер-Блэккомб в Канаде. Пара прибыла туда для съемок рекламы «Игр непобежденных» — международных соревнований военнослужащих, получивших ранения и инвалидность на поле боя.

Меган Маркл появилась на публике в бежевом макси-пуховике Calvin Klein, молочном свитере, белых облегающих джинсах и коричневых ботинках с мехом. Она дополнила образ черной шапкой. Принц Гарри был одет в черную куртку, синие джинсы, серую шапку и коричневые ботинки.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Отмечается, что в связи с болезнью монарх временно отложит свои публичные обязанности. Тем не менее король продолжит просматривать официальные документы и заниматься государственными делами. 6 февраля принц Гарри прилетел к отцу. По информации журналистов, герцог уделил королю только 30 минут.