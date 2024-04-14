Герцогиня Меган Маркл приревновала своего супруга принца Гарри на публике. Кадры опубликованы на сайте Daily Mail.

В сети завирусилось видео, снятое на матче по поло во Флориде, который организовал благотворительный фонд герцога Сассекского и принца Лесото Сиисо Sentebale. В ролике Меган Маркл не разрешила женщине встать рядом с принцем Гарри для фотографии. Она попросила незнакомку отойти в сторону. Читатели Daily Mail осудили герцогиню за такое поведение.

«Почему она всегда в центре командных фотографий?», «Ей постоянно приходится проявлять себя, чтобы быть в центре внимания», «Меган — искусный манипулятор, полагающийся на вежливость других людей», — писали в комментариях. (gazeta.ru)