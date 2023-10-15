Известный журналист и писатель Омид Скоби, соавтор книги «В поисках свободы: Гарри и Меган», рассказал, какими были последние слова Маркл в тот исторический день, когда она с принцем Гарри объявили на весь мир, что покидают королевскую семью и будут жить за океаном, пишет New York Post.

По словам писателя, во время встречи на одном из мероприятий Меган Маркл тихо прошептала ему слова, которые воспринимаются довольно неоднозначно.

«Этого не должно было быть», — сказала Меган Маркл со слезами на глазах, вспомнил Омид Скоби, и добавил, что «слезы, которые герцогиня мужественно сдерживала, текли рекой». При этом он считает, что Маркл хотела, чтобы все сложилось иначе.

«Герцогиня Сассекская эмоционально попрощалась с любимыми помощниками, а ее рейс «домой» в Канаду вылетел за считанные часы», — рассказал он.

Журналист убежден, что принц Гарри и его жена на самом деле были раздавлены, потому что вынуждены были принять такое решение не потому, что очень стремились к свободной и независимой жизни, а из-за обстоятельств. (unian.net)