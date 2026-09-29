Грузия постепенно превращается в место пересечения нескольких китайских интересов — торговли, туризма, недвижимости и транспортной логистики. На этом фоне сообщения об интересе китайских инвесторов к небольшим гостиницам выглядят уже не как рядовой эпизод рынка недвижимости. Если описываемая представителями грузинского бизнеса модель действительно начнёт масштабироваться, речь может пойти о более важном процессе: формировании вокруг китайского туристического потока собственной инфраструктуры, способной контролировать значительную часть денег, которые этот поток приносит принимающей стране.

Именно здесь находится главный вопрос грузинской истории с китайскими отелями. Не только сколько китайских туристов приедет в Грузию и сколько гостиниц перейдёт под контроль китайского капитала, но и какая часть создаваемой ими стоимости останется внутри грузинской экономики.

По словам главы Ассоциации малого и среднего бизнеса Грузии Михаила Челидзе, китайские инвесторы проявляют интерес прежде всего к небольшим гостиницам в крупных городах. По его оценке, речь может идти о создании своеобразной замкнутой инфраструктуры: компании, уже располагающие капиталом и бизнес-связями в Китае, открывают в Грузии гостиничные структуры и получают возможность обслуживать собственный туристический поток — от организации поездки до размещения, питания и экскурсий.

Сама по себе такая модель не является китайским изобретением и не обязательно свидетельствует о какой-либо политической стратегии. Вертикальная интеграция давно используется в международном туризме: крупный оператор контролирует несколько этапов путешествия, снижает издержки и удерживает большую долю дохода внутри собственной цепочки. Но для принимающей страны возникает экономическая дилемма. Рост числа туристов ещё не означает пропорционального роста доходов местного бизнеса.

Турист может потратить в Грузии условные тысячу долларов, однако если авиаперевозка, туроператор, гостиница, ресторан и экскурсионные услуги принадлежат связанным между собой иностранным компаниям, значительная часть этой суммы может не стать доходом независимого грузинского бизнеса. В экономике туризма этот эффект известен как «утечка» доходов: деньги физически расходуются в стране пребывания, но часть созданной стоимости в конечном счёте возвращается владельцам капитала за её пределами.

Пока было бы неправильно утверждать, что именно такая система уже сформировалась в Грузии. Публичных данных о количестве гостиниц, приобретённых китайскими инвесторами, стоимости сделок или доле китайского капитала в гостиничном фонде недостаточно. Поэтому сообщения отраслевых представителей следует воспринимать как сигнал о возможном тренде, а не как доказательство масштабной скупки. Но этот сигнал появился в момент, когда сразу несколько других показателей указывают на быстрое расширение китайско-грузинских экономических связей.

Одним из главных факторов стал туризм. В сентябре 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая сроком до 30 дней для туристических поездок. В мае 2024 года вступило в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов. Тогда же состоялся первый прямой рейс Тбилиси — Урумчи после вступления соглашения в силу.

Эти решения постепенно превращают китайский рынок из перспективного направления в более доступный для грузинского туристического бизнеса. За январь—июнь 2026 года из Китая в Грузию было совершено 54 554 международных визита — на 16,7 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом Китай пока не является доминирующим источником туристического потока: его значение скорее определяется потенциалом дальнейшего роста, чем нынешним абсолютным масштабом.

Для гостиничного бизнеса этого уже достаточно, чтобы начать думать не только о сегодняшнем спросе, но и о том, кто будет контролировать его будущее расширение. Если китайский турпоток продолжит расти, собственная сеть размещения становится для китайского бизнеса способом закрепиться на рынке заранее.

В этом отношении особенно интересен выбор небольших гостиниц. Крупный курортный комплекс требует значительных вложений, долгого строительства и заметен для государства и общества. Сеть небольших объектов позволяет действовать иначе: приобретать готовые активы, объединять их под единым управлением и постепенно расширять присутствие. Если подобная стратегия действительно реализуется, она может оказаться менее заметной, но коммерчески более гибкой, чем строительство одного большого китайского проекта.

Именно поэтому гостиничная недвижимость стоит рассматривать не изолированно, а в контексте общей динамики китайского капитала в Грузии. Согласно предварительным данным Geostat, во втором квартале 2026 года объём прямых иностранных инвестиций в Грузию составил 468,8 млн долларов — на 23,2 процента меньше скорректированного показателя годом ранее. При этом Китай впервые за рассматриваемый период вышел на первое место среди стран-инвесторов, обеспечив 219,5 млн долларов, или 46,8 процента квартального объёма ПИИ. Следом расположились Великобритания с 123,5 млн долларов и ОАЭ с 47,7 млн.

Эти цифры выглядят впечатляюще, но требуют осторожного прочтения. Они не означают, что 219,5 млн долларов были вложены именно в гостиницы или даже исключительно в недвижимость. Более того, столь резкий квартальный скачок может быть связан с отдельными крупными операциями и не обязательно означает начало устойчивого многолетнего тренда. В первом квартале 2026 года китайский показатель составлял 16,4 млн долларов, тогда как во втором квартале произошёл резкий рост. Поэтому делать далеко идущие выводы только на основании одного квартала было бы преждевременно.

Однако сама структура ПИИ делает недвижимость важным элементом этой картины. Во втором квартале на операции с недвижимостью пришлось 119,9 млн долларов, или 25,6 процента общего объёма ПИИ. Первое место занимали финансовая и страховая деятельность — 207,6 млн долларов, а третье — обрабатывающая промышленность с 59 млн. Таким образом, гостиничная недвижимость действительно находится в секторе, который привлекает значительный иностранный капитал, но статистика не позволяет напрямую связать весь объём вложений в недвижимость с китайскими инвесторами.

Важнее другое: китайский капитал появляется в Грузии одновременно с расширением китайского туристического присутствия. И это создаёт потенциально более сложную экономическую модель, чем обычная покупка иностранцем отдельного объекта недвижимости.

Условная цепочка может выглядеть так: китайский туроператор формирует спрос, авиакомпания доставляет туриста в регион, гостиница принимает его в Грузии, связанная сеть обеспечивает питание и экскурсии, а значительная часть прибыли возвращается владельцам капитала за пределами страны. Чем больше таких звеньев контролирует одна бизнес-группа, тем меньше значение имеет формальный показатель туристических прибытий и тем важнее вопрос о структуре расходов.

В этом заключается парадокс китайских инвестиций в грузинский туризм. Они способны одновременно увеличивать и уменьшать экономический эффект от китайского турпотока. С одной стороны, новые гостиницы, транспортные маршруты и туроператоры привлекают дополнительных посетителей и создают рабочие места. С другой — чем выше вертикальная интеграция, тем больше возможностей для иностранного капитала удерживать внутри своей системы получаемую туристическую выручку.

Для Грузии это особенно чувствительный вопрос, поскольку туризм уже стал одним из важнейших источников валютных поступлений. По данным Национальной администрации туризма, в 2025 году доходы от международных поездок достигли рекордных 4,69 млрд долларов. В первом квартале 2026 года страна приняла почти миллион туристических визитов, а за январь—июнь был зафиксирован также рекордный поток посетителей из ЕС и Великобритании. Это показывает, что Грузия одновременно расширяет китайское направление и сохраняет диверсифицированную структуру туристического рынка.

Именно диверсификация становится принципиальным моментом. Китай может быть для Грузии крупным перспективным рынком, но чрезмерная зависимость от любого одного источника туристического спроса создаёт собственные риски. Изменение экономической ситуации, транспортной доступности или потребительского поведения в стране происхождения способно быстро повлиять на загрузку гостиниц и связанные с ней отрасли.

Поэтому для Тбилиси вопрос состоит не в том, нужно ли привлекать китайский капитал. Экономика заинтересована в инвестициях, новых туристах, модернизации гостиничного фонда и расширении транспортных связей. Гораздо важнее, какие правила игры будут определять участие иностранного капитала в местной экономике.

Если китайские гостиничные сети будут закупать продукты у грузинских компаний, работать с местными ресторанами, транспортными операторами и экскурсионными агентствами, эффект будет существенно отличаться от ситуации, при которой вокруг китайского туриста возникает практически полностью замкнутая иностранная цепочка. Поэтому для государства важны не столько национальность владельца гостиницы, сколько степень интеграции этой гостиницы в местную экономику.

Но у этой истории есть и ещё одно измерение, выходящее далеко за пределы туризма. Грузия занимает важное положение на Транскаспийском международном транспортном маршруте, или Срединном коридоре, который связывает Китай и европейские рынки через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ. Всемирный банк рассматривает Казахстан, Азербайджан и Грузию как ключевые страны этого коридора и отмечает потенциал значительного роста торговли при модернизации инфраструктуры и повышении эффективности маршрута. В июне 2026 года Всемирный банк также объявил о поддержке крупного проекта развития грузинского участка Транскаспийского маршрута стоимостью более 750 млн долларов.

Это означает, что китайский интерес к Грузии нельзя рассматривать только через призму туризма. Для Пекина страна представляет интерес как часть более широкой системы связей между Азией и Европой. Для Тбилиси, в свою очередь, это возможность использовать географическое положение для привлечения капитала, торговли и транзитных потоков.

Здесь появляется и региональный уровень. Китайский турист, прибывающий в Южный Кавказ, потенциально может рассматривать не одну страну, а целый маршрут — Азербайджан, Грузию, Турцию и далее европейское направление. Поэтому гостиничная инфраструктура в Тбилиси, Батуми или других городах может постепенно становиться частью трансграничной туристической цепочки, связанной с той же логикой региональной связанности, которая лежит в основе Срединного коридора.

В результате Грузия оказывается в необычной точке пересечения нескольких экономических моделей. Турция остаётся одним из важнейших региональных партнёров, европейский капитал сохраняет существенное присутствие, страны Персидского залива усиливают инвестиционную активность, а Китай одновременно расширяет торговые, транспортные и туристические связи. Во втором квартале 2026 года Турция также входила в число крупнейших стран-инвесторов Грузии, а Азербайджан — в первую десятку.

Поэтому вопрос о китайских гостиницах фактически выходит за пределы гостиничного бизнеса. Он касается того, как будет распределяться экономическая ценность, создаваемая новым международным потоком людей и капитала, проходящим через Южный Кавказ.

Для Грузии это особенно важно потому, что иностранный капитал может иметь совершенно разный эффект в зависимости от того, насколько глубоко он связан с местными компаниями. Один сценарий предполагает простое расширение гостиничного фонда и увеличение туристического спроса. Другой — появление самостоятельных иностранных экономических анклавов, внутри которых контролируются не только здания, но и значительная часть всей цепочки обслуживания.

Пока нет достаточных оснований утверждать, что второй сценарий уже формируется в Грузии. Данных о масштабах именно китайской покупки небольших гостиниц недостаточно, а статистика ПИИ не позволяет автоматически связывать китайские инвестиции с гостиничным сектором. Но сочетание нескольких процессов — роста китайского туризма, безвизового режима, расширения прямого авиасообщения, резкого квартального скачка китайских ПИИ и увеличения интереса иностранного капитала к недвижимости — делает вопрос достаточно значимым, чтобы рассматривать его уже не как отдельную отраслевую историю.

В конечном счёте для Грузии важен не сам факт появления китайских владельцев гостиниц. Важнее то, какую экономическую архитектуру они создадут вокруг этих объектов. Если китайский капитал приведёт в страну больше туристов, инвестиций и местных партнёров, он станет дополнительным двигателем роста. Если же вокруг китайского туристического потока сформируется преимущественно закрытая цепочка собственности, значительная часть создаваемой стоимости может проходить через Грузию, не оставаясь в ней.

Именно поэтому гостиницы могут оказаться лишь видимой частью гораздо более крупного процесса. На кону находится не столько рынок номеров, сколько контроль над растущими потоками людей, денег и услуг — и место Грузии в экономической системе, которая всё теснее связывает Китай с Южным Кавказом и Европой.

Заур Нурмамедов