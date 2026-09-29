Медь приближается к исторической отметке в $15 тыс. за тонну, превращаясь из обычного промышленного металла в один из ключевых ресурсов новой мировой экономики. Для Азербайджана этот ценовой цикл совпал с гораздо более важным процессом: Баку пытается превратить горнодобывающую отрасль из вспомогательного элемента сырьевой экономики в один из двигателей постнефтяной индустриализации. Именно поэтому нынешнее ралли меди важно рассматривать не только через призму стоимости металла, но и через вопрос о том, какое место Азербайджан сможет занять в формирующейся системе поставок критически важных минералов.

Так, 23 сентября 2026 года Азербайджан утвердил Государственную программу развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027–2030 годы. Власти оценивают потребность программы в инвестициях в 5,3 млрд манатов, из которых около 1,1 млрд должны прийти из государственного бюджета, 2,2 млрд — от государственных предприятий и ещё около 2 млрд — от частного сектора. К концу десятилетия ставится задача увеличить добавленную стоимость и годовой экспортный потенциал отрасли в 2,6 раза. Предусматривается создание более 5 тыс. постоянных рабочих мест.

Сам момент появления этой программы показателен. Азербайджан принимает её тогда, когда мировая цена меди находится около исторических максимумов, а спрос на металл поддерживается электрификацией, развитием электрических сетей, электромобилями, возобновляемой энергетикой и строительством дата-центров. Одновременно новые месторождения требуют многолетних инвестиций, а действующие сталкиваются с ростом издержек, снижением содержания металла в руде и экологическими ограничениями. В результате медь становится не просто товаром, а элементом стратегической конкуренции за промышленное будущее.

Для Азербайджана это особенно важно потому, что страна уже имеет опыт превращения природных ресурсов в инфраструктурный и геоэкономический капитал. Нефть и газ создали финансовую базу для строительства транспортных коридоров, портов и энергетической инфраструктуры. Теперь перед Баку возникает следующая задача — использовать накопленную инфраструктурную и инвестиционную базу для развития несырьевого производства.

Медь здесь занимает особое место. Первым крупным сигналом стало развитие Дамирлинского медного месторождения в Агдеринском районе. В январе 2026 года президент Азербайджана ознакомился с работой восстановленного и модернизированного Дамирлинского рудоперерабатывающего комплекса. Медно-флотационная фабрика рассчитана на переработку 5,6 млн тонн руды в год и производство медного концентрата. На первоначальном этапе, рассчитанном на 2025–2030 годы, планируется экспортировать 85 тыс. тонн меди в составе концентрата на сумму около 1,6 млрд манатов. Кроме того, предварительная геологическая оценка указывает примерно на 470 тыс. тонн дополнительных запасов меди, потенциал которых ещё предстоит уточнить в рамках дальнейшей разведки.

Само по себе Дамирли пока не способно изменить мировой рынок меди. Но для Азербайджана значение проекта определяется не масштабом одного месторождения, а тем, что он является частью более широкой промышленной политики. Уже в апреле 2026 года было заявлено, что развитие горнодобывающей и металлургической промышленности имеет стратегическое значение для диверсификации экономики, углубления индустриализации, расширения структуры экспорта и развития регионов.

Теперь эта политика получила конкретную программу и финансовые ориентиры. Именно здесь Азербайджан начинает отличаться от классической модели сырьевой экономики. Задача заключается не только в том, чтобы добывать больше руды, но и в том, чтобы сформировать полноценную производственную цепочку. В президентском выступлении по случаю представления программы прямо подчёркивалась необходимость эффективного использования природных ресурсов и создания полной производственной цепочки.

Это особенно важно на фоне мировой конкуренции за критические минералы. Если раньше главным вопросом было, где находится месторождение, то теперь значение имеет вся цепочка: геологоразведка, добыча, обогащение, металлургия, транспортировка, финансирование и доступ к конечному потребителю.

В этой системе Азербайджан имеет одно существенное преимущество — географию. Страна находится на пересечении Каспийского региона, Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции. Порт Алят, железнодорожная инфраструктура, маршрут Баку–Тбилиси–Карс и Средний коридор создают возможность соединять сырьевые ресурсы восточной части Евразии с рынками Турции и Европы.

В 2025 году Азербайджан и США также зафиксировали намерение сотрудничать в обеспечении транзита критически важных минералов через Средний коридор на мировые рынки. В подписанной сторонами Хартии о стратегическом партнёрстве Вашингтон отдельно отметил роль Азербайджана как энергетического, торгового, транспортно-логистического и цифрового хаба Каспийского региона.

Это меняет значение самого Среднего коридора. Если раньше его экономическая привлекательность в первую очередь связывалась с контейнерными грузами, энергетикой и торговлей между Китаем и Европой, то теперь к этой системе добавляется новая категория — критические минералы.

И здесь Азербайджан получает возможность совмещать две роли: производителя и транзитного государства. Потенциал такого сочетания особенно заметен на фоне соседней Армении. Зангезурский медно-молибденовый комбинат остаётся гораздо более крупным медно-молибденовым производителем: в 2025 году ЗММК переработал 22,674 млн тонн руды и произвёл 186,2 тыс. тонн медного концентрата. Компания также обеспечила около 2,2% мирового производства молибдена. В первом полугодии 2026 года ЗММК вновь стал крупнейшим налогоплательщиком Армении.

Но для Азербайджана это не обязательно только вопрос конкуренции. Если региональная транспортная конфигурация будет развиваться в направлении большей связанности, армянская медь потенциально может стать одним из грузов, движущихся по новым восточно-западным маршрутам. Таким образом, страна-производитель и страна-транзитёр могут оказаться элементами одной цепочки. Экономический вопрос будет заключаться уже в том, где именно создаётся добавленная стоимость и кто контролирует отдельные звенья этой цепочки.

Грузия в этой системе занимает третью позицию. Она обладает тем преимуществом, которого нет ни у Азербайджана, ни у Армении, — прямым выходом к Чёрному морю. Грузинские железные дороги и порты могут обеспечивать альтернативный путь для минеральных грузов из Южного Кавказа на европейские рынки. В июле 2025 года через порт Поти впервые была отправлена в Европу партия грузинского медного концентрата объёмом 6,5 тыс. тонн, что стало показательным примером использования черноморской инфраструктуры для минерального экспорта.

В итоге формируется своеобразная региональная архитектура. Армения обладает крупной ресурсной базой меди и молибдена. Грузия контролирует важное западное направление с выходом к Чёрному морю. Азербайджан сочетает собственную ресурсную базу с Каспийским портом и транспортной инфраструктурой Восток–Запад.

Но в новой системе Баку стремится получить не только транзитную, но и промышленную роль. Именно поэтому Дамирли важен гораздо больше, чем его первоначальные объёмы. Если проект будет расширяться, а геологоразведка подтвердит дополнительные ресурсы, Азербайджан сможет постепенно наращивать собственную долю в региональном производстве меди. Государственная программа 2027–2030 годов при этом предполагает более широкий охват — от развития существующих производств до вовлечения в экономический оборот новых месторождений.

Одним из наиболее интересных проектов является Филизчайское полиметаллическое месторождение. В рамках новой промышленной программы предусматривается оценка возможностей вовлечения в экономический оборот его запасов меди, цинка и свинца. Одновременно планируется продолжать геологическую разведку в Карабахе и Восточном Зангезуре. Потенциал таких проектов важен не только для расширения сырьевой базы, но и для формирования более сложной металлургической промышленности.

Таким образом, нынешний медный цикл совпал для Азербайджана с переходом от отдельных проектов к системной политике развития горнодобывающей и металлургической отрасли.

Однако именно здесь возникает главный риск. Высокая цена меди создаёт сильный стимул увеличивать добычу. Но если страна ограничится экспортом концентрата, значительная часть потенциальной добавленной стоимости останется за её пределами. Настоящая экономическая отдача начинается там, где появляются металлургические мощности, переработка, производство полуфабрикатов и конечной продукции.

Поэтому государственная программа имеет принципиальное значение именно в части формирования цепочки стоимости. Задача Азербайджана заключается не просто в увеличении тоннажа добываемой руды, а в том, чтобы превратить сырьевую базу в промышленный кластер.

Это соответствует и более широкой логике диверсификации азербайджанской экономики. В 2025 году ВВП страны составил 129,1 млрд манатов, при этом ненефтегазовый сектор вырос на 2,7%, тогда как добавленная стоимость нефтегазового сектора сократилась на 1,6%. На промышленность пришлось 33% ВВП. Поэтому развитие металлургии и переработки рассматривается не как изолированный горнодобывающий проект, а как часть перехода к более диверсифицированной структуре экономики.

При этом медь — лишь один элемент этой стратегии. Государственная программа охватывает также алюминий, золото, серебро, полиметаллические ресурсы и другие направления. В перспективе речь идёт о формировании более широкой минерально-металлургической базы, которая может снизить зависимость промышленного экспорта от традиционной нефтегазовой специализации.

Для Азербайджана это особенно важно в условиях, когда сама энергетическая система региона меняется. Нефть и газ остаются фундаментом экономики и экспортной политики, однако параллельно растёт спрос на материалы, необходимые для электрификации и цифровой инфраструктуры. В этой новой системе страна может использовать созданные за десятилетия энергетические и транспортные возможности для перехода к следующему уровню промышленной специализации.

Но здесь есть и ограничения. Горнодобывающая промышленность капиталоёмка, требует длительных инвестиций и несёт экологические риски. Увеличение добычи означает рост нагрузки на воду, землю, инфраструктуру хранения отходов и окружающую среду. Поэтому успешность новой программы будет зависеть не только от объёма привлечённых средств, но и от способности обеспечить технологическую эффективность и экологическую устойчивость проектов.

Есть и рыночный риск. Нынешняя цена меди может оказаться частью долгосрочного структурного тренда, но товарные рынки остаются цикличными. Если предложение начнёт быстро догонять спрос, котировки могут снизиться. Поэтому промышленная политика, рассчитанная на четыре года, должна учитывать сценарий, при котором медь перестанет стоить $14–15 тыс. за тонну.

Именно здесь преимущество Азербайджана может заключаться не в самой цене металла, а в способности соединить несколько элементов одной экономической системы — месторождение, переработку, транспорт, энергетику и внешние рынки.

В таком случае медь становится частью более масштабного проекта. Дамирли обеспечивает собственную ресурсную базу. Филизчай и геологоразведка расширяют потенциальную сырьевую основу. Металлургические проекты создают возможность удерживать больше добавленной стоимости внутри страны. Средний коридор обеспечивает выход на международные рынки. А Каспийская транспортная инфраструктура связывает эту систему с Центральной Азией.

На этом фоне Южный Кавказ постепенно превращается в пространство конкуренции не только за транспортные потоки, но и за место в новых цепочках поставок критических минералов. Армения располагает крупным медно-молибденовым производством, Грузия — черноморской логистикой, Азербайджан — сочетанием собственных ресурсов и транспортной инфраструктуры. Вопрос заключается в том, какая из этих стран сможет получить большую долю добавленной стоимости.

Для Баку это уже не теоретический вопрос. Утверждённая в сентябре 2026 года государственная программа фактически фиксирует намерение сделать горнодобывающую и металлургическую промышленность одним из направлений новой индустриализации. Запланированные 5,3 млрд манатов инвестиций и цель увеличить добавленную стоимость и экспортный потенциал отрасли в 2,6 раза показывают масштаб поставленной задачи.

В этом смысле рекордная цена меди — лишь внешний фон. Настоящая история происходит внутри Азербайджана: страна пытается перейти от модели, в которой природный ресурс преимущественно экспортируется, к модели, в которой ресурс становится основой промышленной цепочки.

Если этот переход удастся, медь может оказаться для Азербайджана не «новой нефтью» в буквальном смысле, а совершенно другим типом ресурса. Нефть позволила стране стать крупным энергетическим экспортёром. Медь и другие металлы потенциально могут помочь ей стать участником новой индустриальной экономики — от добычи и переработки до логистики и производства.

Поэтому главный вопрос нынешнего медного бума для Азербайджана заключается не в том, насколько долго металл будет стоить $15 тыс. за тонну. Гораздо важнее, сможет ли Баку использовать несколько лет высокой конъюнктуры для создания промышленной системы, которая останется конкурентоспособной и после снижения цен.

Если ответ будет положительным, нынешнее ралли меди станет лишь ускорителем процесса, начавшегося раньше. Если же рост добычи не будет сопровождаться переработкой, технологиями и расширением цепочки добавленной стоимости, страна рискует получить ещё один сырьевой цикл.

Именно поэтому медь становится для Азербайджана не столько вопросом горнодобычи, сколько вопросом экономической географии. В новой системе критических минералов важен не только тот, кто владеет рудой. Всё большее значение получает тот, кто способен добыть ресурс, переработать его, провести через эффективный коридор и доставить на рынок конечного потребителя.

Для Южного Кавказа это означает начало новой конкуренции. И если в прошлом ключевым ресурсом региона были нефть и газ, то следующая геоэкономическая карта может во многом определяться металлами — а Азербайджан уже пытается занять на этой карте значительно более крупное место.

Заур Нурмамедов