9 сентября на осенней презентации новых продуктов компания Apple представила смартфон iPhone Air. Отличительной особенностью этого устройства стал не только ультратонкий дизайн, но и отсутствие слота для традиционной SIM-карты. Эксперты считают, что это решение может приблизить конец физических сим-карт во всей индустрии.
Apple уже довольно долго поддерживает технологию eSIM — и с 2022 года продает в США телефоны, которые предполагают использование только электронных карточек.
Но iPhone Air стал первым устройством компании на глобальном рынке без слота для традиционных SIM-карт.
Преимущество подобного подхода состоит, например, в том, что пользователям больше не нужно открывать крошечный слот для SIM-карты, чтобы поменять провайдера или план мобильной связи.
Аналитик Кестер Манн из компании CCS Insight считает, что заявление Apple «знаменует начало конца физической SIM-карты».
Но сколько времени пройдет, прежде чем пользователи смогут полностью отказаться от привычных SIM-карт, и как это повлияет на использование телефона в целом, остается под вопросом.
SIM — это аббревиатура для Subscriber Identity Module, то есть «модуль идентификации подписчика». Чип позволяет подключаться к оператору мобильной связи и без него нельзя пользоваться основными функциями телефона.
В случае с еSIM все это обеспечивает микросхема, встроенная непосредственно в телефон: ее можно перепрограммировать при смене оператора или каких-либо функций.
В последние годы eSIM стали альтернативой традиционным SIM: в некоторых телефонах можно использовать как физические, так и электронные карты.
Apple пока не готова полностью отказаться от физических SIM-карт, хотя и другие ее новые айфоны, представленные на этой неделе (17, 17 Pro, 17 Pro Max), на некоторых рынках мира будут поддерживать исключительно eSIM. В большинстве стран компания сохранит возможность выбора традиционной пластиковой карты.
Другие крупные производители смартфонов, такие как Samsung и Google, хотя и используют eSIM в качестве варианта, в большинстве стран по-прежнему поддерживают физические SIM-карты. (bbc.com)