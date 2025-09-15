Аналитик Кестер Манн из компании CCS Insight считает, что заявление Apple «знаменует начало конца физической SIM-карты».

Но сколько времени пройдет, прежде чем пользователи смогут полностью отказаться от привычных SIM-карт, и как это повлияет на использование телефона в целом, остается под вопросом.

SIM — это аббревиатура для Subscriber Identity Module, то есть «модуль идентификации подписчика». Чип позволяет подключаться к оператору мобильной связи и без него нельзя пользоваться основными функциями телефона.

В случае с еSIM все это обеспечивает микросхема, встроенная непосредственно в телефон: ее можно перепрограммировать при смене оператора или каких-либо функций.

В последние годы eSIM стали альтернативой традиционным SIM: в некоторых телефонах можно использовать как физические, так и электронные карты.

Apple пока не готова полностью отказаться от физических SIM-карт, хотя и другие ее новые айфоны, представленные на этой неделе (17, 17 Pro, 17 Pro Max), на некоторых рынках мира будут поддерживать исключительно eSIM. В большинстве стран компания сохранит возможность выбора традиционной пластиковой карты.