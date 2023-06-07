На смартфонах iPhone с внедрением новой версии мобильной операционной системы iOS 17 усложнят отправку откровенных фото с помощью функции Apple Communication Safety, которая первоначально была аналогом «детского контроля» на устройствах несовершеннолетних. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что теперь возможность расширят и она будет действовать в отношении всех пользователей без возрастных рамок. Системы фильтрации контента на наготу появятся в iOS 17 позже в 2023 году. Контент интимного содержания будет помечен во всплывающем сообщении, которое запросит у пользователя, хочет ли он увидеть изображение.

В iOS 17 также включат защиту от интимных снимков, отправляемых через AirDrop, сообщения FaceTime и при просмотре библиотеки изображений в приложении «Фото». При этом в новой версии ОС наряду со статичными изображениями система также сможет сканировать и видео на наличие обнаженного тела.

«При этом вся обработка изображений и видео будет происходить прямо на самом устройстве, чтобы обеспечить конфиденциальность всех данных, даже от Apple», — заверили разработчики компании из Купертино.

По версии Apple, функция использует машинное обучение на устройстве для автоматического размытия обнаженных фотографий в iMessage до того, как взрослый или ребенок сможет их просмотреть.