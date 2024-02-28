Латвия готова поддержать отправку войск западных стран в Украину, если члены Североатлантического альянса (НАТО) придут к консенсусу по данному вопросу. Об этом сообщил представитель минобороны Латвии, чьи слова приводит телеканал Tagesschau.

«Если между союзниками по НАТО будет соглашение об отправке войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия», – сообщил представитель министерства обороны балтийской страны.

По его словам, Рига продолжает рассматривать множество различных вариантов усиления поддержки Киева и принципиально не против размещения западных сухопутных войск на Украине.