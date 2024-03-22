Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что через два или три месяца иностранные войска могут появиться на Украине.

«Страны Запада могут принять решение отправить войска в Украину через два или три месяца», — приводит слова Орбана телеканал РТРС.

«Наибольшую тревогу вызывает что то, что было немыслимым два или три месяца назад, становится обыденностью двумя или тремя месяцами позже, — отметил он. — То, что сейчас выглядит абсурдом и невозможностью, через два или три месяца становится реальностью».

Орбан в частности напомнил, что изначально власти Германии заявляли, что не будут отправлять летальное оружие, но теперь говорят, что Берлин направит в Украину ракетные комплексы, которые можно будет использовать для ударов по территории России.