Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны, в том числе США, не должны выступать категорически против идеи отправки войск в Украину, если конфликт усугубится. Свои мнением она поделилась в интервью газете Politico.

«Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация», — отметила Валтонен.

При этом дипломат подчеркнула, что позиция Финляндии однозначна — сейчас страна не будет отправлять свои войска в Украину, и финские власти не хотят это обсуждать.