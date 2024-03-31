В будущем западные войска могут помочь Украине в войне с Россией, однако пока их отправка не рассматривается, заявила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times.

«Сейчас не время посылать войска, и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», — сказала она.

Валтонен поддержала президента Франции Эмманюэля Макрона, который первый заявил о такой возможности. По ее мнению, он поступил правильно, заставив Россию гадать, на что готовы пойти союзники Украины. «Зачем нам, особенно не зная, к чему приведет эта война и что произойдет в будущем, раскрывать все свои карты?» — добавила министр.

В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните также положительно отозвалась о попытке Макрона создать «стратегическую двусмысленность». «Что мне понравилось, <…> так это то, что он сказал, зачем нам навязывать себе красные линии, если у [президента России Владимира] Путина, по сути, никаких красных линий нет», — пояснила она. (moscowtimes.ru)