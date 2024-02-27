Страны Евросоюза могут в ближайшем будущем отправить свои войска в Украину, чтобы поддержать Киев в противостоянии с Москвой, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал Макрон по итогам саммита в Париже, добавив, что такая возможность «упоминается среди вариантов» поддержки Киева.

По его словам, «многие люди, которые сегодня говорят «никогда»» еще два года назад исключали отправку в Украину танков, самолетов и ракет большой дальности. Макрон предложил признать, что ЕС «часто запаздывает на шесть–двенадцать месяцев» с помощью.

Кроме того, президент Франции отметил, что ввести войска в Украину самостоятельно может любая из стран ЕС, поскольку «каждая страна суверенна, ее вооруженные силы суверенны».

«Такая была цель сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — сказал Макрон, подчеркнув, что ЕС сделает все необходимое, «чтобы Россия не смогла выиграть эту войну».

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что некоторые страны НАТО рассматривают возможность отправки своих войск в Украину в рамках двусторонних соглашений. По его словам, такое решение приведет к эскалации конфликта. Фицо не уточнил, о каких государствах идет речь, но заверил — словацких солдат в Украине не будет, даже если он лишится своего поста.

В Еврокомиссии после заявления Фицо отметили, что страны блока должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Киеву. Там уточнили, что на данный момент страны ЕС оказали военную помощь Украине на сумму более чем 28 млрд евро. «Мы последовательно заявляем, что Украина нуждается в большей и более срочной военной помощи», — подчеркнули в Еврокомиссии.

До этого в НАТО и ЕС говорили, что не рассматривают переброску своих войск в Украину, поскольку не хотят становиться участниками военного конфликта. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что Россия начала «военную операцию» против «киевского режима», но теперь это «фактически война между Москвой и коллективным Западом». (moscowtimes.ru)