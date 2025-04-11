На Анталийском дипломатическом форуме (ADF2025) прошла панельная дискуссия на тему «Поиск партнерства в эпоху многополярности».

Участники подчеркнули, что в условиях изменения мирового порядка многосторонний подход открывает новые возможности. Была отмечена важность диалога и дипломатических инструментов для преодоления существующих вызовов и поиска точек соприкосновения между странами.

Модератором дискуссии выступил депутат от Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анталье и глава турецкой делегации на Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу. В мероприятии принял участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

С речами выступили президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Молдовы Дорин Речан, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Болгарии Николай Желязков и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. (TRT Global)