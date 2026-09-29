Популярность Эммануэля Макрона и его премьер-министра Себастьена Лекорню резко упала на фоне топливного кризиса, передает BFMTV со ссылкой на опрос, проведенный социологами Odoxa-Mascaret по заказу онлайн-вещателя Public Sеnat и региональных СМИ. Опрос провели на прошлой неделе перед выступлением Макрона по проблеме роста цен на топливо.

Рейтинг одобрения президента Макрона снизился до исторически низких 18%, упав на семь процентных пунктов с конца июня. Рейтинг премьер-министра Лекорню потерял за это время восемь пунктов, и сейчас 24% французов считают его хорошим премьер-министром.

При этом 75% респондентов считают, что объявленное правительством расширение помощи водителям, часто проезжающим большие расстояния, недостаточно. И 62% из них считают, что правительство должно выделить больше средств для решения этой проблемы, несмотря на уровень дефицита бюджета Франции.