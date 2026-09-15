Глобальный топливный кризис, о котором предупреждали руководители американских нефтяных компаний на фоне конфликта на Ближнем Востоке, уже наступил. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Руководители нефтяных компаний заявляют, что великий топливный кризис уже наступил», — говорится в статье.

Как отмечает издание, коммерческие запасы топлива по всему миру истощаются уже больше полугода, а возможности использования стратегических резервов нефти почти исчерпаны. Опытные эксперты в сфере энергетики предупредили, что из-за отсутствия перспектив завершения конфликта на Ближнем Востоке ситуация рискует выйти из-под контроля.

По данным WSJ, за месяц дизельное топливо в США подорожало примерно на 14%, а за год — более чем на 60%. Как сообщил телеканал CNN, американский президент попытался предпринять целый ряд мер по борьбе с ростом цен на топливо, в том числе провел специальное совещание с главами нефтеперерабатывающих компаний в Белом доме и объявил о громкой нефтяной сделке с Венесуэлой. Однако опрошенные CNN эксперты заявили, что нефтеперерабатывающие компании США уже работают на пределе возможностей, а Венесуэла вряд ли сможет обеспечить значительное увеличение поставок нефти вплоть до 2035 года.