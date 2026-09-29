Заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара продолжает переговоры со всеми сторонами по вопросу российских систем ПВО С-400, само по себе не означает прорыва. Судьба этих комплексов обсуждается уже не первый год. Гораздо показательнее другое: буквально накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не обращалась к Москве с официальным запросом на перемещение С-400 за пределы страны и что Анкара знает о необходимости российского согласия. При этом Лавров не исключил такую возможность в будущем, если речь будет идти о передаче систем стране, которую Москва считает дружественной и надёжной.

На первый взгляд перед нами обычный дипломатический обмен заявлениями. Однако за ним стоит гораздо более масштабная проблема: как Турции избавиться от политически неудобного российского оружия, не превратив этот шаг в публичное признание ошибки, сохранить отношения с Москвой и одновременно вернуть доступ к американским технологиям, прежде всего к истребителям F-35.

История началась в 2017 году, когда Анкара заключила с Москвой контракт на закупку четырёх дивизионов С-400. Решение имело одновременно военно-техническое и внешнеполитическое значение. Турция, оставаясь членом НАТО, пошла на приобретение крупной системы вооружений у России, несмотря на предупреждения Вашингтона и союзников по альянсу. Для Анкары это было также демонстрацией того, что она готова самостоятельно определять источники критически важных вооружений.

Последствия оказались значительно масштабнее, чем можно было предположить в момент заключения сделки. После получения Турцией первых комплексов США исключили её из программы F-35, а затем ввели санкции против турецкого оборонного ведомства в рамках CAATSA. Вашингтон исходил из того, что эксплуатация С-400 в Турции создаёт риски для безопасности американских технологий и непосредственно несовместима с участием Анкары в программе F-35.

Здесь находится один из главных парадоксов всей истории. Когда Турция добивалась получения F-35, администрация Белого дома выступала против сделки именно из-за наличия у Анкары С-400. То есть проблема заключалась не просто в том, что Вашингтон не хотел продавать Турции определённое количество истребителей: американская сторона считала, что российская система должна быть устранена как условие участия Турции в программе.

Однако в 2026 году американская позиция начала меняться. Президент Дональд Трамп заявил о намерении снять санкции с Турции и допустил возможность продажи ей F-35. Этот разворот стал существенным изменением по сравнению с прежней линией Вашингтона. Но он не означал автоматического возвращения Анкары в программу: вопрос остаётся связанным с американским законодательством, Конгрессом и требованиями безопасности. В июле 2026 года турецкие представители уже вели активные переговоры с американскими законодателями о будущем оборонного сотрудничества и F-35.

Именно поэтому судьба С-400 снова оказалась в центре переговоров. Анкара заинтересована в том, чтобы решить проблему таким образом, который позволит ей открыть путь к американским истребителям, но при этом не разрушить отношения с Москвой. При этом формула «Турция отдаёт С-400 в обмен на F-35» была бы слишком простой. Даже физическая передача комплексов третьей стране не означает автоматически снятия всех американских ограничений.

Кроме того, Турция не может самостоятельно распорядиться российскими системами. Лавров прямо заявил, что условия конечного пользователя не позволяют переместить С-400 за пределы Турции без официального согласия России. При этом Москва пока не получила соответствующего обращения. Поэтому заявление Фидана о продолжающихся переговорах и слова Лаврова об отсутствии официального запроса не обязательно являются прямым противоречием: Анкара может обсуждать различные варианты решения проблемы, ещё не направляя Москве окончательного формального запроса.

Это превращает С-400 в самостоятельный предмет российско-турецкого торга. Москва, судя по словам Лаврова, готова рассматривать возможное перемещение систем, но хочет знать, куда именно они будут переданы и сможет ли новая страна-получатель гарантировать их дальнейшую сохранность. Для России это не только вопрос соблюдения экспортных ограничений, но и вопрос контроля над судьбой собственного вооружения и чувствительных технологий.

Возникает главный вопрос: зачем Анкаре вообще избавляться от системы, за которую она несколько лет столь жёстко отстаивала свою позицию? Ответ связан с изменившимся балансом выгод и издержек. С-400 остаются полноценной системой дальнего действия и сами по себе обладают военной ценностью. Поэтому утверждать, что Турции они «совсем не нужны», было бы неправильно. Проблема заключается в другом: российские комплексы существуют в турецкой оборонной архитектуре обособленно и не стали полноценной частью общей системы ПВО НАТО. Их автономность может быть преимуществом с точки зрения независимости, но одновременно ограничивает их интеграцию с союзниками.

За прошедшие годы Турция также существенно продвинулась в развитии собственных систем противовоздушной обороны. В частности, проект SİPER должен обеспечить национальную дальнобойную ПВО и постепенно сформировать собственную технологическую базу Анкары. Поэтому зависимость Турции от одного российского комплекса объективно снижается. С-400 не становятся бесполезными, но перестают быть незаменимыми.

На этом фоне важен ещё один элемент турецкой стратегии — Азербайджан. Военно-техническое сотрудничество Анкары и Баку постепенно выходит далеко за рамки традиционных совместных учений и становится частью более широкой региональной оборонной кооперации. В апреле 2026 года в Азербайджане начались совместные турецко-азербайджанские авиационные учения TurAz Qartalı-2026, направленные, в частности, на обмен опытом планирования и проведения совместных воздушных операций и повышение координации между вооружёнными силами двух стран.

Ещё более показательно развитие совместных оборонно-промышленных проектов. В июле 2026 года представители Азербайджана и турецкой компании Baykar обсуждали расширение совместного производства с использованием передовых технологий, включая беспилотные летательные аппараты, радиоэлектронную борьбу и другие беспилотные системы.

Для истории с С-400 значение этого сотрудничества заключается не в том, что Азербайджан способен заменить российские системы или что Баку рассматривается как их потенциальный получатель — подтверждений этому нет. Значение совершенно в другом. Турция постепенно формирует вокруг собственной оборонной промышленности сеть партнёрств и совместных производств, одновременно развивая национальные системы вооружений. В этой модели Азербайджан становится одним из наиболее тесных региональных партнёров Анкары.

Таким образом, турецкая оборонная политика всё меньше выглядит как выбор между конкретными иностранными поставщиками. Анкара стремится одновременно развивать собственные технологии, углублять сотрудничество с Азербайджаном и другими партнёрами, сохранять доступ к западным платформам и не закрывать канал взаимодействия с Россией. Именно в этой более широкой стратегии С-400 постепенно теряют своё первоначальное значение.

В этом смысле F-35 для Турции важны не только как самолёты. Возвращение в программу означало бы восстановление доступа к западной технологической и производственной экосистеме, а также укрепление взаимодействия с союзниками по НАТО. Для турецкой оборонной промышленности это имеет долгосрочное значение. Но одновременно Анкара не собирается отказываться от собственного проекта KAAN и национальных систем ПВО. То есть речь идёт не о простом развороте от России к США, а о попытке расширить пространство для манёвра.

Именно поэтому формула «Турция отказывается от российских С-400 ради американских F-35» слишком упрощает происходящее. Реальная логика сложнее: Анкара хочет вернуть себе возможность выбирать между несколькими технологическими и политическими направлениями.

Парадокс состоит в том, что в 2017 году С-400 были для Турции инструментом стратегической автономии. Покупая российскую систему вопреки позиции Вашингтона, Анкара демонстрировала, что не намерена автоматически принимать американские условия в сфере оборонных закупок. Но спустя почти десятилетие те же С-400 сами стали одним из ограничителей турецкой свободы выбора.

Теперь Анкара должна одновременно учитывать интересы трёх сторон. США хотят получить гарантии, что российская система не создаст угрозы безопасности F-35 и не позволит России получить доступ к чувствительным технологиям. Россия требует соблюдения условий конечного пользователя и оставляет за собой право согласовывать возможную передачу комплексов третьей стране. Турция же пытается добиться такого решения, которое позволит ей избавиться от главного препятствия на пути к американским истребителям, не разрывая при этом отношения с Москвой.

Для России вопрос тоже далеко не технический. Если Москва даст согласие на передачу С-400 третьей стране, она должна будет учитывать, кому именно достанутся комплексы и какие последствия это будет иметь для российско-турецких отношений. Поэтому согласие Кремля потенциально может стать предметом более широкого торга с Анкарой.

Для Вашингтона ситуация также изменилась. Если раньше Белый дом рассматривал наличие С-400 как несовместимое с участием Турции в программе F-35, то теперь администрация Трампа демонстрирует готовность пересмотреть этот подход. Однако президентская политическая воля не устранила автоматически законодательные ограничения и необходимость согласования сделки. Поэтому нынешний процесс нельзя свести к личной договорённости Трампа и Эрдогана.

В результате судьба С-400 превратилась из военно-технического вопроса в дипломатический актив. Для Анкары их ценность теперь определяется не только тем, насколько эффективно они способны прикрывать турецкую территорию, но и тем, какую политическую цену Турция платит за их сохранение. Для Москвы они становятся инструментом влияния на отношения с Турцией. Для Вашингтона — одним из ключевых условий решения вопроса о возвращении Анкары к F-35.

Заявление Фидана поэтому следует воспринимать не как свидетельство уже принятого решения, а как подтверждение того, что торг продолжается. Турция, судя по публичным заявлениям сторон, действительно ищет способ изменить статус С-400. Но окончательная схема должна устроить одновременно Анкару, Москву и Вашингтон.

Главный парадокс этой истории заключается в том, что оружие, которое Турция когда-то приобрела как символ независимости от давления союзников, теперь стало предметом переговоров именно потому, что ограничивает её возможности в отношениях с теми же союзниками. И вопрос сегодня уже стоит не столько о том, нужны ли Турции С-400 в военном смысле, сколько о том, какую политическую цену Анкара готова заплатить за возможность от них отказаться.

Заур Нурмамедов