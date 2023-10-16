Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия стремится контролировать государства бывшего СССР, как раньше контролировала страны Центральной и Восточной Европы. Об этом пишет NewsMaker.

По словам главы государства, если Россия добьется успеха в Украине, то Молдова «вероятно, перестанет существовать как свободное государство».

«Сегодня Россия хочет контролировать бывшие советские государства, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы», — заявила Санду.

Странам региона следует сделать выбор, на какой стороне находиться: свободы и демократии или угнетения и пропаганды, считает президент Молдавии.