Ряд клиентов крупнейшего европейского цифрового банка Revolut начали получать уведомления, что банк больше не принимает переводы из России даже через третьи страны, например, такие как Казахстан, сообщила финансовый советник Наталья Смирнова сообщила в своем блоге. Нарушение ограничений, как предупреждает сам банк, может привести к блокировке или даже закрытию счёта.

По словам Смирновой, все получившие такие предупреждения — обладатели российских паспортов, проживающие в разных странах Евросоюза и имели европейские ВНЖ. Она уточняет, что запрет касается любых источников из России, а не только тех, кто подпадает под санкции. Это решение перекрывает лазейку: граждане России использовали переводы с участием стран бывшего СССР — Казахстана, Кыргызстана или Армении: деньги сначала поступали в эти страны, а затем переводились на счета в Revolut в Европе. Эта политика позволяла обойти ограничения переводов SWIFT и европейские санкции.

Причиной запрета переводов могло стать расследование издания The Bell. Оно выявило схему по обходу санкций россиянами в Европе в конце июня. Схема заключалась в том, что деньги из России — обычно через Сбербанк — направлялись в страны СНГ, где конвертировались в криптовалюту (например, стейблкоины USDT), проходили через платёжных посредников, а затем возвращались в ЕС уже в виде «личного перевода» на карту получателя. Revolut тогда заявил The Bell, что подобная практика нарушает правила сервиса и теперь принял меры.

Банк Revolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Отец Сторонского, Николай Сторонский, занимает пост гендиректора АО «Газпром промгаз». Сам основатель финтех-компании с 2022 года отказался от российского гражданства, имеет британское подданство и проживает в Лондоне. Состояние Сторонского Forbes оценивает в $7,9 млрд. По собственным данным, Revolut обслуживает более 60 миллионов клиентов по всему миру. Летом 2024 года компания была оценена в $45 млрд. (moscowtimes.ru)