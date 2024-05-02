В среду крупнейший американский банк JPMorgan Chase объявил, что его активы в России могут быть конфискованы, сообщает информационное агентство Reuters.

Это может стать результатом решения российского арбитражного суда об аресте российских активов американского банка, принятого 24 апреля по иску банка ВТБ. Российский банк потребовал от JPMorgan Chase возместить ему 439,5 миллиона долларов, которые были заморожены на его счетах в американском банке в результате введения американским правительством санкций после вторжения России в Украину.

JPMorgan Chase ответил иском в американском суде, требуя признать претензии ВТБ незаконными, поскольку он действовал в соответствии с американским законодательством, и любые имущественные споры между двумя банками должны, согласно их соглашению, разбираться в суде в Нью-Йорке. Американский банк опасается, что его активы в других странах могут оказаться под угрозой ареста в результате решения арбитражного суда в России.

Согласно заявлению JPMorgan Chase, сумма претензий к нему значительно превосходит стоимость его активов в России. По данным источников Reuters, в числе этих активов средства на банковских счетах, недвижимость и оргтехника. (svoboda.org)