Все предложения США по использованию более 260 млрд евро замороженных активов России для финансирования военной помощи Украине нарушают международное право, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно», — сказала Лагард, выступая в Вашингтоне (цитата по Financial Times).

По ее словам, она видела четыре различные схемы по обходу юридических препятствий на пути конфискации. Но все они могут быть истолкованы как «нарушение международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала», подчеркнула Лагард.

Глава европейского ЦБ отметила, что ускорение процедуры конфискации «поднимает целый ряд других вопросов», которые касаются финансовой стабильности и ответственности. Она также указала на «огромную асимметрию» в размещении российских активов: в еврозоне заморожены свыше 200 млрд евро, а в США — только 6 млрд.

При этом, по словам Лагард, «нет ни единого сомнения» в том, что Россию следует заставить заплатить за восстановление Украины после войны. (moscowtimes.ru)