Еврокомиссия (ЕК) готовит ряд предложений по конфискации замороженных активов России. Об этом со ссылкой наэ источники сообщает портал Euractiv.

«По словам осведомленных источников, Европейская комиссия готовит ряд вариантов перехода к конфискации (активов – «Газета.Ru») и планирует вскоре представить их государствам-членам», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что атака ВС России на Киев 28 августа «вновь вызвала призывы к более смелым шагам» по конфискации денежных средств. Некоторые дипломаты ЕС заявляют, что «это может сдвинуть дело с мертвой точки».