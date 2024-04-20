Палата представителей Конгресса США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины, передает лента.ру.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58.

По оценке главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства.