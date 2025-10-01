Власти Франции пока не поддержали инициативу Еврокомиссии, направленную на использование замороженных резервов России для финансирования Украины. Европейские чиновники ищут способы склонить Францию, а также выступившую против так называемого репарационного кредита Бельгию на свою сторону.

Приехав в среду в Копенгаген на неформальную встречу лидеров ЕС, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что солидарен с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, который критически отнесся к плану заменить денежные средства на российском счете в бельгийском депозитарии Euroclear на облигации ЕС и пустить средства на беспроцентный кредит Украине. «Когда активы заморожены, необходимо уважать международное право. Об этом напомнил и бельгийский премьер-министр», – сказал Макрон журналистам (цитата по The Guardian).

«Взять деньги Путина и оставить риски на нас – этого не произойдет», – заявил на днях де Вевер. Еврокомиссия (ЕК) предложила разделить риски за счет гарантирования облигаций всеми странами ЕС. Кроме того, замена денег, оставшиеся от погашения бондов, в которые были вложены резервы Банка России, на облигации ЕС не должна считаться конфискацией, полагают юристы ЕК. Такой подход позволяет снять некоторые опасения Бельгии, но, наоборот, осложняет достижение договоренности с отягощенной долгами Францией. Париж, как сказал Financial Times французский дипломат, хочет убедиться, что схема не только соответствует нормам международного права и базовые активы не будут арестованы, но и «обеспечивает справедливое распределение рисков и не отягощает наши государственные финансы».

Гарантии по облигациям ЕС могут стать дополнительным долговым бременем для Франции, которая в сентябре лишилась четвертого премьер-министра за два года. Правительству не удается разрешить бюджетный кризис из-за противостояния с парламентом. Бюджетный дефицит равен 5,4% и является самым большим в еврозоне. Госдолг превышает 3,3 трлн евро, составляя 114% ВВП (третье место в еврозоне).

Чтобы убедить власти Франции, где функционирует крупная оборонная отрасль, поддержать репарационный кредит, председатель ЕК Урсула фон предложила использовать средства из него на закупку вооружений в Европе. Сумма кредита оценивается в 140 млрд евро.

«Украина также должна будет взять на себя обязательства по обеспечению того, чтобы защитить эти средства от коррупции и чтобы они принесли пользу прежде всего промышленности ЕС», – добавил в разговоре с FT французский дипломат.

План ЕК на прошлой неделе публично поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц. В среду в Копенгагене премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал использовать российские резервы «более наступательным способом».

ЕС старается как можно быстрее достичь соглашения, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. В ЕК хотят согласовать его к концу года, чтобы начать выплаты Киеву с 2026 года. (moscowtimes.ru)