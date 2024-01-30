Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл обеспокоены их финансовым положением. Об этом сообщает OK.

Герцог и герцогиня Сассекские «разорились из-за потраченных впустую денег и оказалась в критическом моменте».

«Меган очень обеспокоена деньгами, потому что они тратят их впустую и не получают того, что ожидали. Они так быстро потратили кучу денег и уже не находятся в той сильной позиции, в которой они когда-то были. Меган пытается взять на себя ответственность, но может быть слишком поздно», — сообщил инсайдер издания.