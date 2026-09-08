Принц Гарри и Меган Маркл удивились письму короля Великобритании Карла III, в котором он разъяснил их статус. Об этом сообщает издание Independent.

Представитель герцогов Сассекских сообщил, что супруги «были немного удивлены, что их не предупредили об этом (письме) заранее». При этом издание «Би-би-си» со ссылкой на источники в королевской семье заявило, что пара была осведомлена о письме до того, как оно было обнародовано.

7 сентября король Великобритании разъяснил статус принца Гарри и Меган Маркл после их возвращения в Великобританию. Об этом сообщила газета Daily Mail. Издание ссылается на письмо, которое главный придворный короля лорд-камергер двора Ричард Беньон направил «высокопоставленным заинтересованным лицам» в кабмине Великобритании.

В письме утверждается, что возвращение сына короля и его невестки после шестилетнего проживания в Соединенных Штатах ничего не меняет в их статусе.

«Их титулы его и ее королевских высочеств остаются приостановленными и не используются. Их положение ничем не отличается от положения частных лиц», — говорится в публикации.