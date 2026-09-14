Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил в разговоре с РИА Новости, что Франции нужно избавиться от стратегической зависимости от США и выйти из объединенного командования НАТО.

«Нужно уйти от зависимости от США, стратегической зависимости», — сказал де Голль.

Де Голль заявил, что Франции необходимо восстановить независимость, выйдя из объединенного командования НАТО. По его мнению, для этого еще не слишком поздно и сейчас наступил момент, когда страна может вновь обрести легитимность в глазах собственного народа.

Франция уже покидала военные структуры НАТО в 1966 году при Шарле де Голле. В 2009 году, во время президентства Николя Саркози, страна полностью вернулась в них.