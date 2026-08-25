Депутат Европарламента и лидер левоцентристской партии «Общественное пространство» (Place publique) Рафаэль Глюксманн объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции, пишет The Telegraph. Он намерен принять участие в праймериз и объединить левый электорат. Глюксманн известен как последовательный сторонник Украины и европейской интеграции. Он выступает за усиление европейской безопасности, поддержку Киева и жесткую линию в отношении России. Одновременно политик придерживается левых взглядов и предлагал ввести для французской молодежи обязательную десятимесячную общественную службу — например, помощь в домах престарелых.

История семьи Глюксманна связана с советской разведкой. Его дед Рубин Глюксманн родился в 1889 году в еврейской семье в Черновцах, тогда входивших в состав Австро-Венгрии. В 1920-х годах он эмигрировал в Палестину, где увлекся коммунизмом и был завербован Коминтерном — организацией, созданной большевиками для распространения коммунистического движения.

По данным издания, Рубин Глюксманн работал советским разведчиком во Франции, Германии и Великобритании, где выдавал себя за бизнесмена и страхового агента. В 1940 году он был арестован британской контрразведкой MI5 после разоблачения советским перебежчиком. Глюксманна решили выслать в Канаду. По дороге корабль с ним был торпедирован немецкой подводной лодкой и он погиб. На тот момент его сыну Андре было всего три года, и из-за еврейского происхождения Андре скрывался во Франции под вымышленным именем Жозеф Ривьер и пережил войну. Позднее Андре Глюксманн стал известным французским философом. В молодости он придерживался марксистских и маоистских взглядов, однако в 1970-х годах порвал с ними и стал критиком советского коммунизма и китайской политики.

Рафаэль Глюксманн родился в Париже в 1979 году. До начала политической карьеры Глюксманн работал журналистом и документалистом. В 2009–2013 годах он был советником президента Грузии Михаила Саакашвили. Там он занимался политической стратегией и коммуникациями. В 2024 году Глюксманн возглавлял список левоцентристского альянса на выборах в Европарламент во Франции. Альянс получил около 14% голосов, а Глюксманн стал одним из наиболее заметных представителей французских левых.

46-летний Глюксманн рассчитывает стать единым кандидатом умеренных левых и составить конкуренцию Меланшону и Марин Ле Пен. «Если я выдвигаю свою кандидатуру, то только для того, чтобы Франция вновь обрела достоинство. Неужели мы собираемся отдать страну Марин Ле Пен и крайне правым? Я считаю, что большинство французов не поддерживает американизацию французского общества», — заявил политик. Главная политическая задача Глюксманна — добиться поддержки умеренных левых, не вступая в союз с Меланшоном.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Согласно опросам, фаворитом первого тура остается Марин Ле Пен. В одном из сценариев The Times, она получает около 36% голосов, правоцентрист и бывший премьер Эдуар Филипп — 19%, Жан-Люк Меланшон — около 15%, а Глюксманн — примерно 10%. В случае выхода Ле Пен во второй тур ее сопернику потребуется заручиться значительной поддержкой. (themoscowtimes.com)