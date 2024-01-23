Кандидат на пост президента России Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения. Сбор продолжается.

Надеждин баллотируется от партии «Гражданская инициатива», занимает открытую антивоенную позицию и публично выступает против политики Владимира Путина, который собирается стать президентом в пятый раз. Сейчас Надеждину 60 лет, путь в политике он начал в 1990-е годы. В нулевые был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил».

Надеждин объявил, что сбор подписей продолжается – как минимум до 150 тысяч – и преимущественно в тех регионах, где верхний порог ещё не превышен. Для регистрации Надеждину нужно сдать в ЦИК не более 105 тысяч подписей как минимум из 40 регионов. Большее количество подписей нужно, чтобы сдать наиболее качественные из них, чтобы у ЦИК России не было возможности «придраться» и назвать их «неподлинными».

Сбор подписей завершается 31 января. О регистрации кандидатов ЦИК объявит не позднее 10 февраля. Сейчас на пост президента претендуют 11 кандидатов, допущенных до сбора подписей в свою поддержку или выдвинутых парламентскими партиями (таким кандидатам подписи собирать не нужно).

Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. (svoboda.org)