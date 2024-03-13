Действующий президент США Джо Байден официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.

Как передает #, oб этом пишет издание Politico.

Поводом для публикации стала победа Байдена на партийных выборах в Джорджии.

Официальное выдвижение единого кандидата от партии пройдет в августе 2024 года на съезде в Чикаго.

Отмечается, что Байден значительно отстает от своего основного соперника на выборах — бывшего президента Дональда Трампа — по поддержке избирателей, однако превосходит его по объему средств, выделенных на финансирование избирательных кампаний.