Кандидат в мэры Тбилиси от правящей в Грузии партии Каха Каладзе набрал более 71% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% бюллетеней.

Согласно опубликованным на сайте ЦИК страны данным, после Каладзе следует кандидат сразу от двух оппозиционных партий — «Лело» и «За Грузию»—Ираклий Купрадзе, набравший чуть более 12,2% голосов. Тройку лидировавших замыкает представитель право-либертарианской партии «Гиричи» Яго Хвичия, которому отдали голоса более 7,6% избирателей.

Днем ранее стало известно о победе в рамках парламентских выборов правящей партии «Грузинская мечта», которая, после подсчетов 98,1% голосов набрала 70,1% в Тбилиси и 80,7% — во всей стране.